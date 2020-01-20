Песков призвал «трезво оценивать» сообщения о досрочных выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неподтвержденными сообщения о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму.
«Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», – сказал Песков, передает ТАСС.
Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что выборы в нижнюю палату парламента якобы могут состояться раньше 2021 года.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал анекдотом сообщения СМИ о том, что рабочая группа якобы намерена внести в Конституцию поправку о возможности самороспуска Госдумы.
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Последнее: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неподтвержденными сообщения о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму. «Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», – сказал Песков, передает ТАСС. Так он прокомментировал публикации СМИ о том, что выборы в нижнюю палату парламента якобы могут состояться […]
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