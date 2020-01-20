Кремль подтвердил визит Путина в Вифлеем

20.01.2020, 13:58, Новости дня

Президент Владимир Путин, планирующий поездку в Израиль, посетит палестинский Вифлеем и встретится с руководством Палестины, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, запланированы также контакты с палестинским руководством», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планирует ли президент посетить Вифлеем.

Между тем, в Кремле не анонсируют, помилуют ли осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар в преддверии визита президента Путина в Израиль, но лидеры государств поднимут эту тему.

«Мы никогда не анонсируем подобные вопросы, мы знаем, что эта тема широко обсуждается в израильском общественном мнении. И наверняка она будет поднята в ходе предстоящих контактов с господином (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху. Тогда она будет обсуждена. Давайте дождемся поездки президента в Израиль», – сказал Песков.

Напомним, 27 декабря Песков сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в палестинский Вифлеем 23 января прорабатывается. 



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