«Миллионы людей в стране подвергнуты телефонному террору. А почему вы молчите?»

Открытое письмо «Новой газеты» — директору ФСБ Александру Бортникову.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Директору ФСБ РФ

Бортникову А. В.

Господин директор ФСБ!

С ноября 2019 года нашу страну захлестнула волна вызванных ложными сообщениями о минировании массовых эвакуаций жителей с объектов транспортной инфраструктуры, учреждений торговли, образования, культуры и здравоохранения.

В драматических обстоятельствах проводятся многочисленные эвакуации детских садов, есть сообщения о смерти людей в ходе эвакуации. Некоторые школы эвакуировали уже по 5-10 раз.

Речь идет о сотнях объектов и миллионах людей, чья жизнь осложнена этими событиями. Моральный и материальный ущерб огромен. А если сравнивать этот ущерб с обычной статистикой по таким случаям, то он беспрецедентен. Количество пострадавших еще только предстоит установить — обобщения данных по эвакуациям официально никто не ведет. По длительности эта волна уже перекрыла аналогичный период 2017 года.

Не сомневаемся, что все это вы знаете: ваши сотрудники не только прессу читают. И хотя федеральные СМИ старательно игнорируют эти события, делать вид, что ничего особенного не происходит, давно уже невозможно — таков масштаб явления. В этих обстоятельствах упорное молчание правоохранительных органов находится в поразительном противоречии с реальностью, задевшей миллионы жителей России. Каждый день молчания ваших подчиненных и власти в целом о создавшейся ситуации наносит их репутации и доверию абсолютно реальный огромный ущерб.

Ни одно из сотен сообщений о минировании не подтвердилось. Выбор объектов атаки и времени совершенно очевидно свидетельствуют, что мы имеем дело с единым замыслом неизвестных злоумышленников. Массовые эвакуации стали следствием не простого хулиганства, а спланированной акции, направленной на дестабилизацию жизни в нашей стране и частично уже достигшей своей цели. По последствиям часть этого плана нельзя трактовать иначе, как саботаж на объектах транспорта.

Борьба с такими преступлениями — прямая функция вашего ведомства.

Можно предположить, что поимка преступников в такой ситуации дело нетривиальное. Верим, это наверняка сложнее, чем фотографировать студентов в одиночных пикетах.

Но родители, чьих детей выгоняют в панике на лютый мороз, бизнесмены, считающие убытки посреди пустых торговых, залов и все их друзья и близкие задаются простым вопросом: а кто защитит нас? Вас, собственно, и создавали, чтобы ничего подобного не было. Нет ни у кого в нашей стране такого количества специалистов по безопасности и борьбе с преступлениями в области IT и связи, такого оборудования, такого накопленного опыта, а главное — таких беспрецедентных полномочий по контролю над мобильными сетями любого уровня (в том числе по так называемому «пакету Яровой»), как у ФСБ России.

Александр Васильевич, Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ и вся сложившаяся практика его применения прямо указывают на вашу ответственность за сложившуюся ситуацию. Никто не просит вас о снисхождении. Всеми обстоятельствами вы принуждены выполнить наконец свои прямые служебные обязанности. Неплохо было бы для начала хотя бы выдвинуть непротиворечивую гипотезу о происхождении этих безобразий. После событий 2017 года это уже второй случай.

Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники. На вас вся РФ смотрит.

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РАССКАЖИ СВОЮ ИСТОРИЮ!

Присылайте нам на [email protected] фотографии эвакуаций и их последствий (с пометкой «история эвакуаций»). Расскажите, как это было. Мы будем добиваться от «силовиков» ответа на вопрос, почему они, такие крутые, оставили страну на растерзание.

ОТ РЕДАКЦИИДиверсия национального масштаба

Уже полтора месяца в стране идет беспрецедентная волна телефонного терроризма. Каждый день экстренным службам приходится эвакуировать десятки тысяч людей, парализуется работа судов, прокуратур, региональных правительств и других госучреждений, страдают школьники и дошколята.

Волна массовых анонимных сообщений началась в конце ноября прошлого года. Сначала масштабно это коснулось Москвы и Санкт-Петербурга, затем распространилось по всей стране.

По сообщениям информагенств на конец прошлого года было эвакуировано более 4 тысяч учреждений, более полумиллиона человек.

То есть речь идет уже не об отдельных случаях, а о массовом терроризме вплоть до угрозы национального масштаба.

Так, в один день в Благовещенске из-за сообщений о заминировании было эвакуировано 16 детских учреждений – садов и школ около 3 тысяч 300 детей, в Комсомольске-на-Амуре – 24 детских сада и более 5 тысяч детей. В Хабаровске на улицу вывели 30 детских садов, в Москве проверяли более 10. Но если в столице температура в это время была + 8 градусов, то в Благовещенске и Хабаровске температура в это время года опускается ниже -20.

Эвакуация в Благовещенске. Фото из соцсетей

К концу 2019 года в Москве по сообщениям СМИ было эвакуировано более 800 объектов, на Дальнем Востоке сотни учебных заведений, в Санкт-Петербурге помимо прочего, сообщения о заминировании получили 20 станций метрополитена. В Москве — все станции метро, эвакуировались также крупные торговые центры, десятки районных судов. Угрозы о заминировании поступали в три столичных аэропорта и четыре вокзала.

После новогодних праздников минирования продолжились.

Среди московских образовательных учреждений уже появились свои «чемпионы» — школы и детские сады, которые приходилось эвакуировать по два раза на дню.

Сегодня, 17 января, в Москве было эвакуировано семь районных судов, в Санкт-Петербурге — минирование судов началось с самого утра 16 января.

Никакой официальной информации, о том, что происходит, кто несет за это ответственность, и как с этим бороться, до сих пор нет.

Правительство, спецслужбы и МЧС молчат, на сайтах госучреждений, ведомств и экстренных служб проблема телефонного терроризма не упоминается даже в разделах новостей.

Массовые эвакуации по-прежнему парализуют жизнь по всей стране. Вот как это происходит.

МУРМАНСК

В Мурманске на фоне массовой рассылки писем о заложенных бомбах чекисты рапортовали об «украинском следе»

В Мурманской области волна минирований началась в сентябре и держала в напряжении силовиков вплоть до Нового года.

19 сентября в городе оцепили сразу 11 зданий, в том числе областное правительство. Последнее до конца года успеют «заминировать» еще 4 раза. Во второй раз — 5 декабря, в третий — 16, когда на сайт Арбитражного суда Мурманской области пришли анонимные сообщения о заложенных в самом суде, а также еще нескольких зданиях в Мурманске и Архангельске бомбах. Взорвать обещали также аэропорт, впрочем, на графике вылетов это не отразилось: саперы обследовали территорию максимально быстро.

Кроме суда, правительства, вокзала и аэропорта, в тот день эвакуировали мурманский клинический комплекс, в народе — горбольницу. Пациентам велели взять с собой документы и покинуть здание.

Еще одну больницу, Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова, эвакуировали через 4 дня, пациентов на больничном транспорте перевезли в соседний корпус.

В тот же день снова «заминировали» Арбитражный суд, и,по традиции, правительство области. Еще раз саперы приходили в правительство 27 декабря, но, как сообщало ИА «СеверПост», чиновники от пятой по счету и четвертой за месяц эвакуации отказались и остались в кабинетах.

Всего, по подсчетам тревожных служб, за год из-за ложных угроз взрыва и обнаружения боеприпасов времен войны в Мурманской области эвакуации проводились 236 раз. Телефонные террористы беспокоили северян 47 раз, 41 подозреваемый установлен, возбуждено 16 уголовных дел. Один человек приговорен к реальному сроку лишения свободы — это житель поселка Междуречье, который 17 апреля сказал в полицию о подготовке взрыва в сельсовете. При задержании он пояснил, что сделал это, чтоб наказать чиновников, не выделивших ему жилья. Мужчине назначили 3 года колонии строгого режима.

На фоне массы сообщений о фейковых бомбах особняком смотрится странная история, случившаяся в Мурманске 10 декабря. В тот день ФСБ сказала о задержании в промзоне областного центра якобы сторонника запрещенного в РФ «Правого сектора», готовившего теракт. Причем с реальной бомбой в руках. Громкое задержание под Новый год было очевидно карьерно выгодно новому начальнику регионального ФСБ Александру Каширскому, который назначен на должность лишь 15 апреля. Но в истории «проукраинского террориста» слишком многое вызывает сомнения. Во-первых, пресс-секретарь украинской организации Артем Скоропадский заявление чекистов сразу назвал «чушью и бредом», заметив, что «Правый сектор» не видит смысла в проведении каких-либо акций на территории Мурманска, а в РФ вообще нет действующих участников организации.

Во-вторых, сама легенда, предъявленная в пресс-релизе секретной службы, вызывает, мягко говоря, недоумение: по версии следствия, 36-летний гражданин планировал взорвать здание администрации Первомайского округа Мурманска, чтобы таким образом вынудить Россию, ни много ни мало, вернуть Крым Украине.

Как выяснил сайт bloger51, задержанный ранее был связан с похоронным бизнесом, а также занимался реставрацией воинских захоронений. Мужчина заключен под стражу до 9 февраля 2020 года.

Татьяна Брицкая, «Новая»

Эвакуация Кунцевского районного суда в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Минировали» метро, больницы, суды, школы, торговые центры и службу судебных приставов

Северная столица с конца прошлого года получила небольшую «передышку» от лжеминеров: многочисленные тревожные сигналы о готовящихся взрывах резко прекратились 27 декабря.

После новогодних праздников новая волна минирований с новой силой накрыла город 9 января — всего в первый рабочий день 2020 года по тревоге пришлось эвакуировать около 10 тысяч человек.

С 08:57 по 11:10 с четырех электронных адресов ([email protected], [email protected], [email protected], [email protected] — все почтовые ящики зарегистрированы в Нидерландах) непрерывно поступали сообщения о заминированиях.

По информации от интернет-террористов, взрывные устройства якобы были заложены на десяти станциях петербургского метрополитена, в 18 районных судах города, в аэропорту «Пулково», на шести железнодорожных и двух морских вокзалах, в 103 детских садах (видимо, по причине зимних каникул остались нетронутыми школы), в 35 лечебных учреждениях, в том числе — в четырех городских родильных домах, в 42 торговых центрах и 30 магазинах (преимущественно — в сетевых супермаркетах «Магнит» и «Пятерочка»), в 29 отелях и гостиницах, а также в Государственном Эрмитаже. Всего 9 января взрывотехникам пришлось проверить на предмет взрывоопасности 267 объектов в Северной столице. Нигде взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Для проверок, которые продлились до 15:30 — более шести часов, привлекли 238 сотрудников правоохранительных органов на 48 машинах. Всего за это время эвакуировали 9 729 человек.

Ситуация повторилась 10 января: в этот день в Петербурге «заминировали» более 280 объектов.

Под удар, как и прежде, попали станции метро, вокзалы, больницы, торговые центры, магазины и детские сады.

Эвакуация школы в Петербурге. Фото из соцсетей

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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