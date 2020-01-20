В Арктике нашли следы мифического народа

20.01.2020, 13:54, Разное

Археологи из Красноясрка обнаружили на полуострове Таймыре ряд объектов, свидетельствующих о существовании древней цивилизации сихиртя. Прежде этот народ встречался только в мифологических преданиях ямальцев, ненцев и других жителей Севера, сообщает Ura.ru. 

Директор «Красноярской Геоархеологии» Данила Лысенко в интервью ТАСС сообщил, что раскопки проходили в бухте Макарова. Там были обнаружены древняя постройка и множество орудий труда, сделанных, в том числе, – из бивня мамонта. Кроме того, исследователи нашли святилище, где проходили жертвоприношения. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Археологи из Красноясрка обнаружили на полуострове Таймыре ряд объектов, свидетельствующих о существовании древней цивилизации сихиртя. Прежде этот народ встречался только в мифологических преданиях ямальцев, ненцев и других жителей Севера, сообщает Ura.ru.  Директор «Красноярской Геоархеологии» Данила Лысенко в интервью ТАСС сообщил, что раскопки проходили в бухте Макарова. Там были обнаружены древняя постройка и множество орудий труда, сделанных, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика