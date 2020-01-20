Украинка Цуренко выбыла из первого круга Australian Open, проиграв первой ракетке мира

Теннисистка Леся Цуренко из Украины вылетела после первого круга Australian Open, проиграв австралийке Эшли Барти, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок длился один час 36 минут и завершился поражением украинки со счетом 7:5, 1:6, 1:6.

Цуренко занимает 120-е место в рейтинге лучших теннисисток WTA, Барти является первой ракеткой планеты.

Это был третий поединок между украинской и австралийской теннисистками. Барти добыла вторую победу, один раз побеждала Цуренко.

В основной сетке турнира принимают участие еще четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. 16 января они узнали своих первых соперниц.

Основной турнир Australian Open проходит с 20 января по 2 февраля. Действующими чемпионами являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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