Иран не исключает переговоров для прекращения споров по ядерной проблематике

ДУБАЙ – Иран заявил в понедельник, что он не закрыл «дверь к переговорам» в попытках урегулировать споры вокруг соглашения по его ядерной программе, которые стали усиливаться после того как США вышли из договора в 2018 году.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что дальнейшие шаги Тегерана по отказу от его обязательств в рамках соглашения будут зависеть от действий других сторон. Это заявление прозвучало после того, как европейские государства запустили механизм, который может привести к восстановлению санкций ООН.

Заключенное в 2015 году соглашение предусматривало отмену санкций в обмен на ограничение работ Ирана в ядерной сфере, однако Тегеран постепенно отказывался от своих обязательств, после того как Вашингтон вышел из соглашения и ввел жесткие санкции.

Великобритания, Франция и Германия, которые также подписали соглашение, запустили механизм урегулирования споров, указывая на нарушения со стороны Ирана. Это привело в действие дипломатический процесс, который может привести к восстановлению санкций ООН.

«Тегеран остается участником соглашения. Заявления европейских держав о нарушении соглашения Ираном безосновательны», – заявил Мусави на ежедневной пресс-конференции в Тегеране. По его словам, «дверь к переговорам» не закрывалась.

«Продолжит ли Иран отказ от своих обязательств в ядерной сфере, будет зависеть от других сторон и обеспечения интересов Ирана в рамках соглашения», – сказал Мусави.

Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и начал осуществлять политику «максимального давления» на Иран, требуя заключения нового соглашения, которое охватывало бы ядерную проблематику, иранскую программу баллистических ракет и иранскую деятельность на Ближнем Востоке.

Великобритания заявила, что «трамповское соглашение» может заменить соглашение 2015 года, а Франция призвала к широким переговорам для прекращения кризиса с США, который ранее в этом месяце перерос в короткий обмен военными враждебными действиями между США и Ираном.

Мусави вновь заявил, что Иран не приемлет идею «трамповского соглашения». Иранские официальные лица утверждают, что Трампу нельзя доверять, поэтому такое соглашение не будет иметь никакой ценности.

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Последнее: ДУБАЙ – Иран заявил в понедельник, что он не закрыл «дверь к переговорам» в попытках урегулировать споры вокруг соглашения по его ядерной программе, которые стали усиливаться после того как США вышли из договора в 2018 году. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что дальнейшие шаги Тегерана по отказу от его обязательств в рамках соглашения будут […]