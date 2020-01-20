Кремль оценил результаты встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Позитивно оценивает. Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как Кремль оценивает итоги Берлинской конференции.

Он добавил также, что в графике президента РФ Владимира Путина на этой неделе встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром нет.

«Нет пока, на ближайшие дни ясности нет с этим визитом. После того, как ясность наступит, мы об этом сообщим. На этой неделе каких-либо встреч с господином Хафтаром у президента Путина не запланировано», – ответил Песков на вопрос, когда состоится визит в Россию Хафтара, принявшего приглашение Путина, чтобы продолжить диалог по Ливии.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе берлинской встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что участники берлинской конференции по ливийскому урегулированию предложили создать механизм экономического восстановления для Ливии под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи.





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Последнее: В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Позитивно оценивает. Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН», – передает РИА «Новости» ответ […]