Мужчина спас от снежной глыбы женщину во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина спас проходящих мимо дома женщину от снежной глыбы, которая едва не свалилась им обоим на голову, сообщают СМИ.

Происшествие произошло на проспекте 100-летия Владивостока, инцидент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях, передает «Восток медиа».

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Публикация от Главные новости Владивостока (@vlnews24) 19 Янв 2020 в 7:20 PST

В прокуратуре Приморья сообщили, что в городе проходит общая проверка по ликвидации снегопада, в рамках которой оценят действия управляющей компании дома, с которого упал снег.

В январе 2019 года в Москве женщина умерла после падения снега с крыши дома, в больницу с травмами попал дворник, пытавшийся отговорить ее о переходе через ограждение.

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