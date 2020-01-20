Ольга Бузова показала полностью обнаженный снимок в день рождения

Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня празднует 34-й день рождения. На своей странице в Instagram звезда разместила поздравление для себя самой, а также показала полностью обнаженный снимок.

В кадре Ольга Бузова предстала голой, прикрыв тело огромным листком тропического растения. На данный момент знаменитость отдыхает в компании своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна в Таиланде, откуда и делится с фолловерами фото из фотосессии в стиле «ню».



В свой праздник Ольга Бузова отметила, она поняла, что природа создала ее совершенной, приняла себя и готова к будущему. Не забыла певица поблагодарить родителей за жизнь, а Вселенную — за прошедший год. Возлюбленный телеведущей Давид Манукян присоединился к поздравлениям, написал в комментариях: «С днем рождения, любимая».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня празднует 34-й день рождения. На своей странице в Instagram звезда разместила поздравление для себя самой, а также показала полностью обнаженный снимок. В кадре Ольга Бузова предстала голой, прикрыв тело огромным листком тропического растения. На данный момент знаменитость отдыхает в компании своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна в Таиланде, откуда […]