Ольга Бузова показала полностью обнаженный снимок в день рождения

20.01.2020, 13:47, Разное

Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня празднует 34-й день рождения. На своей странице в Instagram звезда разместила поздравление для себя самой, а также показала полностью обнаженный снимок.
В кадре Ольга Бузова предстала голой, прикрыв тело огромным листком тропического растения. На данный момент знаменитость отдыхает в компании своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна в Таиланде, откуда и делится с фолловерами фото из фотосессии в стиле «ню».

В свой праздник Ольга Бузова отметила, она поняла, что природа создала ее совершенной, приняла себя и готова к будущему. Не забыла певица поблагодарить родителей за жизнь, а Вселенную — за прошедший год. Возлюбленный телеведущей Давид Манукян присоединился к поздравлениям, написал в комментариях: «С днем рождения, любимая».



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Последнее: Певица и телеведущая Ольга Бузова сегодня празднует 34-й день рождения. На своей странице в Instagram звезда разместила поздравление для себя самой, а также показала полностью обнаженный снимок. В кадре Ольга Бузова предстала голой, прикрыв тело огромным листком тропического растения. На данный момент знаменитость отдыхает в компании своего возлюбленного — блогера Давида Манукяна в Таиланде, откуда […]

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