«Вид у вас ужасный»: Поклонники обсуждают внешность Елены Яковлевой без макияжа

Поклонники в Instagram обсуждают внешность Елены Яковлевой без макияжа. Полярность мнений достаточно предсказуема: кому-то нравится естественность облика кинозвезды, а кто-то хотел бы остановить неумолимое время.

«Домашние» портреты звезд часто становятся предметом дискуссий в социальных сетях. Алла Пугачева, Эдита Пьеха, а теперь уже и героиня «Интердевочки» и сериала о знаменитой сыщице Каменской предприняла попытку предстать перед фанатами в своем подлинном виде. Бытует мнение, что для публичного человека это непозволительная роскошь, а взор зрителей должны услаждать молодость и красота. «Морщины у глаз» актрисы неприятны некоторым фанатам, поэтому они советуют избегать крупного плана. Для самой Яковлевой, как и для любого человека, тяжела даже сама мысль о старости. Она не отказывалась от борьбы с ее признаками, о чем и рассказывала на одном из каналов YouTube. И не только потому, что хотела порадовать поклонников. Возрастные изменения осложняют профессиональную деятельность, так как создают дополнительные трудности во время съёмок. Кроме того, они влияют на психологическое состояние человека. «Этот вопрос заставляет меня нервничать, переживать»,— признавалась актриса в интервью. Не стоит также забывать, какой ценой приходится иногда платить исполнителям за свое преображение. Например, для роли Бабы Яги в ленте «Последний богатырь» Яковлевой приходилось жертвовать своей внешностью в буквальном смысле этого слова.

Необходимо отметить, что многие ценители её творчества проявили чуткость и понимание. Рассматривая, по их мнению, утренний снимок звезды, они обратили внимание на милую улыбку любимой актрисы и деликатно промолчали о разрушительности безжалостного времени.

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