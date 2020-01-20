Андрей Кончаловский с полицией разыскивал 16-летнего сына

Российский режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию за помощью в поиске пропавшего 16-летнего сына. Кинематографист отметил, что он 18 января в 22.00 отправился на прогулку с друзьями и через какое-то время перестал отвечать на звонки родителей.
Андрей Кончаловский счел, что с его ребенком мог произойти несчастный случай, поэтому он решил не откладывать, а сразу обратиться в правоохранительные органы. Позднее выяснилось, что никуда его сын не пропадал. Он решил переночевать в гостевом доме, чтобы не беспокоить родных.
У 82-летнего Андрея Кончаловского, состоявшего в пяти браках, имеется семеро детей. Кинематографист известен не только на постсоветском пространстве, но и в США. Кроме того, он занимается постановкой спектаклей, снимает клипы и является активным политическим и общественным деятелем.
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