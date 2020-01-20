Следственный комитет назвал «случаем, не терпящим отлагательств» обыск у Руслана Шаведдинова, после которого сотрудник ФБК попал в армию

Обыск в квартире сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова в декабре 2019 года, после которого его отправили в армию в секретную часть на Новую Землю, был проведен по уголовному делу об отмывании денежных средств (пункт «б» части 4 статьи 174 УК) и признан «случаем, не терпящим отлагательств». Об этом говорится в ответе Следственного комитета, который опубликовала в твиттере депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Силовики провели обыск у Шаведдинова 23 декабря: вскрыли болгаркой дверь в его квартиру и увезли мужчину в неизвестном направлении, после чего он исчез. Коллеги не могли найти его около суток и подали в полицию заявление о похищении. Позднее стало известно, что сотрудника ФБК сразу после обыска увезли самолетом на Новую Землю, служить в армии.

Уголовное дело об отмывании денег в ФБК возбудили в августе 2019 года. Сначала следствие утверждало, что в фонде «отмыли» около 1 млрд рублей, полученных незаконным путем. Позднее эта сумма снизилась до 75 млн рублей. В ФБК отмечают, что обыски проходили незаконно, и во время них силовики несколько раз изъяли в фонде компьютеры и оргтехнику. Также у сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального как минимум в восьми городах в рамках этого дела заблокировали личные счета и платежные карты.

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Последнее: Обыск в квартире сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова в декабре 2019 года, после которого его отправили в армию в секретную часть на Новую Землю, был проведен по уголовному делу об отмывании денежных средств (пункт «б» части 4 статьи 174 УК) и признан «случаем, не терпящим отлагательств». Об этом говорится в ответе Следственного комитета, который опубликовала в […]