Путин отправил в отставку генпрокурора Чайку. На его место предложен Игорь Краснов из СК РФ

Президент России Владимир Путин 20 января отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку. В документах, отправленных от имени Путина в Совет Федерации, сказано, что Чайка переходит на другую работу. Однако, по всей видимости, отставка связана с возрастом. Чайке уже 68 лет, а занимать посты на гражданской службе по закону в России можно лишь до 65 лет.

В последние годы Чайка был фигурантом нескольких громких расследований Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Самое громкое из них вышло 1 декабря 2015 года и рассказывало о бизнесе окружения генпрокурора, в частности о рейдерском захвате его старшим сыном Артемом речного пароходства. Младший сын генпрокурора Игорь Чайка, помимо строительного бизнеса, занимается в России мусоропереработкой и также был фигурантом нескольких скандалов.

В 2017 году он стал владельцем 60% акций компании «Хартия», которая занимается переработкой мусора, после чего фирма выиграла десятки тендеров на оказание услуг по вывозу мусора по всей Москве. Также компания взяла в аренду землю и мусоросжигательный завод МСЗ-4 на границе Москвы и Подмосковья. ​Помимо МСЗ-4, «Хартию» также связывали с мусорном полигоном в Волоколамске, где летом 2018 года проходили массовые протесты.

Занять должность генпрокурора предложено занять Игорю Краснову, замглавы Следственного комитета России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что решение назначить Краснова является решением президента».

Краснов — генерал-лейтенант юстиции, он расследовал ряд резонансных уголовных дел:

покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году,

деятельность радикальной группировки русских националистов «БОРН»,

убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году;

убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и других.

Также он возглавлял следственную группу по делам об убийстве Бориса Немцов, делу «белгородского стрелка» Сергея Помазуна и хищения при строительстве космодрома «Восточный».

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Последнее: Президент России Владимир Путин 20 января отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку. В документах, отправленных от имени Путина в Совет Федерации, сказано, что Чайка переходит на другую работу. Однако, по всей видимости, отставка связана с возрастом. Чайке уже 68 лет, а занимать посты на гражданской службе по закону в России можно лишь до 65 лет. […]