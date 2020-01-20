Питта и Энистон сфотографировали вместе

20.01.2020, 13:42, Новости дня

19 января в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США актеров и бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта сфотографировали вместе.

Снимки разместил на странице в Twitter журналист Джош Дубофф.

На одном из кадров Питт держит Энистон за руку.

the entire staff of Us Weekly just got a text that was like, “GET TO THE OFFICE NOW” pic.twitter.com/DxxMvyG04B

— Josh Duboff (@JDuboff) 20 января 2020 г.

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США сосоялась в Лос-Анджелесе 19 января. Трансляцию вел канал TNT.

Питт получил награду как лучший актер второго плана («Однажды… в Голливуде»). Дженнифер Энистон получила награду как лучшая актриса драматических сериалов («Утреннее шоу»). 

В браке Питт и Энистон жили с 2000 о 2005 годы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 19 января в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США актеров и бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта сфотографировали вместе. Снимки разместил на странице в Twitter журналист Джош Дубофф. На одном из кадров Питт держит Энистон за руку. the entire staff of Us Weekly just got a text that was like, “GET TO […]

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