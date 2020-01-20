Зеленский: Я никогда не говорю о Боге, у меня есть личное мнение по этому поводу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что его отношение к религии изменилось с возрастом.
Он рассказал, что родился в обычной «советской еврейской семье», а в советском государстве «как таковой религии не существовало».
На вопрос, важна ли религия для него сейчас, Зеленский ответил, что у него «было одно отношение», когда он был юношей, но сейчас оно стало другим. Зеленский заявил: «Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть свое личное мнение по этому поводу».
Президент Украины добавил, что верит в Бога, но говорит с ним «только в те моменты, которые являются личными и важными».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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