Мнение: Возвращение социализма, новая гражданская война и три денежных системы в СССР

1. На англоязычных форумах часто шутят про Карла Маркса и про страны, которые пришли к успеху благодаря его идеям. Таких стран, как известно не было: все попытки построения коммунизма в XX-XXI веках провалились.

Западная левая публика такие шутки принимает со злобным ворчанием, наши же левые блогеры обычно говорят примерно следующее: ничего страшного, первый блин комом, капитализм тоже не сразу строился, не получилось с первой попытки, получится со второй. Вот, например, из комментариев:

https://olegmakarenko.ru/1763291.html?thread=722188251#t722188251

…с чего вы решили что это конец? С чего вы взяли что социализм не вернется?

Капитализм стартовал в Нидерландах – буржуазная революция 16 века – 1566-1609 гг. 40 лет только резали друг друга с феодалами. Затем Англия в 1640—1660 годах. 20 лет друг друга резали охранители идеи породистости (феодалы) с охранителями идей свободного рынка (капитализм). Потом Франция, 1789 год. И до самой парижской коммуны 1871 года Франция постоянно воевала то внутри то снаружи, чуть до столетия не дошли, пару раз то меняя режим на свободный рынок, то возвращая власть благородных. Ну а буржуазные революции 1848 года прокатились по всей Европе. Пока в итоге феодализм окончательно не развалился в начале 20-го века по всей планете и не утвердился капитализм.

Почти 400 лет он заводился на планете, то возникая, то рушась, чтобы потом опять возникнуть. И это ваше «никому не нужны» говорили о капитализме по всей планете в середине 19-го века.

А к социализму значит у вас претензия, что мол чего-то он с первого раза не завёлся – значит ерунда?

Причины, по которым капитализм работает, а марксизм нет, заключаются в том, что капитализм реален, в то время как марксизм — выдуманная, оторванная от реального положения дел схема.

Капитализм является естественным состоянием вещей. Он был в человеческой цивилизации с момента её зарождения: по крайней мере, с тех пор как появились ремёсла, производство, торговля, деньги и города. Как только люди начали производить, торговать и копить, капитализм стал экономической системой. Как только владельцы капиталов начали играть особую роль в управлении (вместо военной аристократии или в качестве весомого дополнения к ней) – капитализм вошёл и в политику.

Древнегреческие демократии и средневековые итальянские республики (вроде Венеции или Генуи) были вполне себе капиталистическими образованиями – как экономически, так и политически (рабовладение в большинстве древних обществ играло второстепенную роль по сравнению со свободным трудом). От современных капстран торговые города-государства отличались главным образом низким уровнем технологий и сословностью общества (неизбежной в условиях того окружения, в котором они существовали).

Революции в Нидерландах, Англии и Франции – были в первую очередь республиканскими. Первые две даже не называются в соответствующих странах революциями: для Нидерландов это было война за независимость, а для Англии – Гражданская война (в обоих случаях, между прочим, не было и речи о ликвидации земельной аристократии, а буржуазия выступала за обе стороны конфликта).

Торговые города строили локальный капитализм и стремились вначале к самоуправлению, а затем и к республиканскому устройству. Однако уровень урбанизации в большинстве стран был низкий из-за слабого развития технологий, в сельской же местности правила военная аристократия, составлявшая костяк большинства государств. Поэтому крупные республики и полноценный общенациональный капитализм смогли возникнуть только тогда, когда для этого развились технологии и была накоплена критическая масса городского населения. Собственно, «буржуа» – это изначально просто городские жители, а буржуазные республики – это «республики городских жителей».

К чему я всё это, и где место социализма в таком взгляде на историю? А место это не слишком выдающееся: коммунистические проекты в СССР, Китае и других соцстранах на самом деле были просто временным «реваншем» деревни против города. Основной силой этих революций были недовольные ростом неравенства крестьяне и городские рабочие первого поколения (те же вчерашние крестьяне), которых возглавили коммунисты, ставшие неким аналогом военной аристократии прошлого.

Коммунисты изгнали или уничтожили старую элиту и высшие слои городского населения, разделив их имущество и выстроив жёстко иерархические военизированные государства вместо полноценных республик. Однако прогресс не остановить: урбанизация, подгоняемая коммунистами продолжала идти быстрыми темпами, и в конце концов достигла критического уровня. Одновременно стало ясно, что марксистская экономическая ересь с её попытками ликвидации частной собственности и предпринимательства ведёт ко множеству проблем и отставанию в уровне жизни. В конце концов, коммунисты что в Китае, что в СССР просто взяли курс на построение капитализма (в Китае, однако, они сохранили партийную иерархию, ограничившись экономическими преобразованиями).

Вот и вся история. Возвращение марксистского социализма, тем более – социализма советского образца – на нашей планете не предполагается. Большинство населения живёт в городах, социальная база для революционных движений образца начала XX века – отсутствует, уровень жизни выше, чем при «развитом социализме».

Конечно, это не значит, что призрак коммунизма надёжно упокоен в мавзолее: те же Соединённые Штаты, например, обещают нам в ближайшие годы показать нам красочное шоу, причём как в случае победы противников Дональда Трампа на выборах, так и в случае их поражения. Тем не менее новые революции, как мы уже имели возможность убедиться, приведут вовсе не к построению «передовой общественно-экономической формации», а к очередной итерации тех грустных событий, которые мы уже слишком много раз наблюдали за последние 100 лет.

2. Кстати, американские киноделы, не замечающие разгорающегося прямо у себя под задницей пожара, предсказывают «вторую гражданскую войну в России» аккурат в столетний юбилей 1937 года:

https://lenta.ru/news/2020/01/13/westworld/

В сети появился тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.

Конечно, это всего лишь художественные измышления, но они косвенно отражают представления определённой части американского общества о ситуации в России, которая якобы настолько напряжённая, что может скатиться до войны.

Характерно, что среди других упомянутых событий импичмент Дональда Трампа. Не хотелось бы думать, что те, кто в США желает «уйти» или даже «убить» своего президента, желают также гибели или резкого ослабления России в огне внутреннего противостояния.

Увы, но заявления о том, что в России нужна новая гражданская война, чтобы восстановить в ней социализм, приходится порой слышать и от некоторых коммунистов. Ничего нового тут нет. Из писем Ленина Горькому в 1913 году: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Йозеф и Николаша доставили нам сиё удовольствие».

3. Ещё к вопросу о том, почему советский ВВП крайне сложно адекватно оценивать и сравнивать с ВВП капстран. Один из постоянных комментаторов пишет:

https://olegmakarenko.ru/1763291.html?thread=722196187#t722196187

Забавно считать ВВП в стране, где в принципе не существует единой денежной системы.

Только навскидку их можно насчитать три:

1) Деньги на руках у граждан – тут всё более-менее адекватно, как в капстране, но уже сильные перекосы ввиду отсутствия свободного экспорта-импорта: можно поставить цену на морально устаревший автомобиль ужасного качества в 20 раз выше, чем в соседней Германии, и опа – ВВП у нас вырос. Можно морально устаревший телевизор ужасного качества продавать за цену в 10 раз выше, чем в соседней Германии, и опа – ВВП у нас снова вырос. И так далее.

2) Деньги для торговли с другими странами – тут вообще сжульничать сложно, ибо загранице не объяснишь, что они обязаны наши товары покупать в 20 раз дороже, чем они реально стоят. Вот только трабл – эта денежная система никак не связана с (1).

3) И расчёты между предприятиями. Ахахах, вот тут бесконечный простор для манипуляций. Один завод отлил болванку, другой завод выковал из болванки каток для танка. Можем написать, что эта болванка стоит 100 рублей, а можем написать, что миллион. Плановая экономика, знаете ли, нет никаких реальных расчётов между предприятиями.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: 1. На англоязычных форумах часто шутят про Карла Маркса и про страны, которые пришли к успеху благодаря его идеям. Таких стран, как известно не было: все попытки построения коммунизма в XX-XXI веках провалились. Западная левая публика такие шутки принимает со злобным ворчанием, наши же левые блогеры обычно говорят примерно следующее: ничего страшного, первый блин комом, […]