Гаджеты: Лучшие и худшие по ремонтопригодности устройства 2019 года по версии iFixit

Одной из важнейших технических характеристик любого устройства является его пригодность к ремонту. Современные дорогостоящие гаджеты не всегда можно оперативно и эффективно отремонтировать, что ведет к неоправданно высоким расходам средств и затрат времени. Специалисты ресурса iFixit оценили устройства, выпущенные на рынок в 2019 году по их ремонтопригодности, выделив лучшие по этому показателю гаджеты, и определив аутсайдеров этого рейтинга.
Лидером по ремонтопригодности стал модульный смартфон Fairphone 3, основным свойством которого разработчики и сделали пригодность к оперативной замене деталей. Смартфон получил 10 баллов из 10, и стал абсолютным лидером — ни одно другое устройство в прошлом году не смогло достичь такого показателя.
Вторым среди самых успешных устройств стал компьютер Mac Pro, одновременно завоевавший звание самого ремонтопригодного гаджета от компании Apple. Игровая консоль Xbox One S All Digital Edition заняла третью строчку с 8-ю баллами.
Среди неудачников рейтинга iFixit следует выделить три устройства, ставшие по сути одноразовыми и полностью непригодными к ремонту. «Лидером» в этой категории стали беспроводные наушники Apple AirPods Pro, получившие от специалистов ноль балов, что говорит об абсолютной непригодности к ремонту.
На втором месте с 1 балом закрепился 16-ти дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro, а на третьем смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким экраном, являющийся пионером данной технологии, разработке которой еще предстоит уделить огромное внимание.
Эксперты отметили позитивные сдвиги компании Microsoft повысившие показатели ремонтопригодности ноутбуков Surface 3 до 5 баллов, в то время как первые модели серии Surface Laptop получали всегда твердые «0».
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Последнее: Одной из важнейших технических характеристик любого устройства является его пригодность к ремонту. Современные дорогостоящие гаджеты не всегда можно оперативно и эффективно отремонтировать, что ведет к неоправданно высоким расходам средств и затрат времени. Специалисты ресурса iFixit оценили устройства, выпущенные на рынок в 2019 году по их ремонтопригодности, выделив лучшие по этому показателю гаджеты, и определив аутсайдеров […]
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