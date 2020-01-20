Флагман Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока. Телефон продемонстрируют общественности 10 февраля.
Изначально планировалось провести пресс-конференцию с презентацией 11 февраля. Теперь же инсайдеры, имеющие доступ к информации внутри компании, сообщают о переносе даты на день раньше. С чем это связано пока не сообщается. Вероятнее всего официальные представители китайской компании не хотят конкуренции с южнокорейскими коллегами, которые намерены именно 11 февраля показать миру свой Samsung Galaxy S20.
Xiaomi Mi 10 приковывает внимание не только своим внешним видом, но и техническими характеристиками. Эксперты утверждают, что общественности стоит ожидать появление самого дешёвого флагмана с процессором Snapdragon 865 и 108-мегапиксельным основным модулем камеры.
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Последнее: Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 представят раньше запланированного срока. Телефон продемонстрируют общественности 10 февраля. Изначально планировалось провести пресс-конференцию с презентацией 11 февраля. Теперь же инсайдеры, имеющие доступ к информации внутри компании, сообщают о переносе даты на день раньше. С чем это связано пока не сообщается. Вероятнее всего официальные представители китайской компании не хотят конкуренции с […]
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