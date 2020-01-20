В Закарпатской области произошел пожар в школе, из нее эвакуировали 177 учеников

В Сваляве Закарпатской области 20 января произошло возгорание в школе №1. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС получили сообщение о задымлении в школе в 8.39. Выяснилось, что пожар возник в подсобном помещении спортзала.

Из школы было эвакуировано 157 учеников, еще 20 – из спортивного зала. В 9.26 пожар потушили, никто не пострадал.

Причина возгорания и сумма ущерба устанавливается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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