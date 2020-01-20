В Москве и Санкт-Петербурге эвакуируют людей из судов, ТЦ и школ из-за сообщений о минировании

20.01.2020, 13:30, Разное

Сегодня, 20 января, стало известно о проведении срочной эвакуации людей в Москве и Санкт-Петербурге. Причина – в анонимных сообщениях о минировании зданий судов, детсадов, общеобразовательных школ, ТЦ и других общественных мест.
Так, информировалось о минировании пяти московских зданий органов правосудия, 3-х родильных домов и около двух десятков торговых центров. Помимо этого сообщается об угрозе взрыва на всех станциях подземки, в магазинах, принадлежащих торговым сетям «Магнит» и «Пятёрочка». В Санкт-Петербурге эвакуировали людей из 9 зданий суда, но часть из данных учреждений уже возобновила работу, так как вследствие проведённой проверки сообщения о «минировании» оказались ложными.

По информации РИА Новости, в Москве получены звонки с угрозами о взрывах в 16 дошкольных учреждениях, 20 торговых центрах и 85 школах. На текущий момент известно о проведении кинологами проверки в трёх судах столицы – Кунцевском, Коптевском и Петровском. Среди «заминированных» ТЦ столицы называют такие, как: «Ривьера», «Щука», «Европейский» и другие.



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