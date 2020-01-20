В Санкт-Петербурге тело мужчины обнаружено на стройке в Петродворце

Тело мужчины обнаружено на стройке в Петродворце. СМИ Санкт-Петербурга информировали, что труп неизвестного найден охранником территории строительства на улице Широкой.

Об этом он рассказал правоохранительным органам 19 января 2020 года в 13:08. Судя по его рассказу, местом, где была сделана находка, являлся забор рядом со стройкой. Полицейские подтвердили наличие тела, на котором предварительный осмотр не зафиксировал признаков насильственной гибели.

Возраст мужчины от 40 до 50 лет, внешность европейская. Из одежды на нем был пуховик черного цвета, свитер, синие джинсы и черные ботинки,

а также нижнее белье. Согласно процессуальным действиям для установления причин смерти труп был направлен в отделение морга Николаевской больницы.

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