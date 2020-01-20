Гендиректор Би-би-си объявил об отставке

Генеральный директор британской вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Этот пост он занимал на протяжении семи лет.
Ожидается, что отставка Холла произойдет летом, передает ТАСС.
Лорд Биркинхедский Энтони Уильям Холл возглавил Би-би-си в 2012 году, до того руководил новостной службой корпорации. Это назначение последовало вскоре после отставки Джорджа Энтуисла, который возглавлял Би-би-си в течение 54 дней.
Холл родился 3 марта 1951 года, ему 68 лет.
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