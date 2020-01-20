Эксперт указал на причины трагедии в залитым кипятком пермском хостеле «Карамель»

В трагедии, случившейся в пермском хостеле, виноваты как его владельцы, так и чиновники, которые должны были следить за соблюдением всех норм безопасности, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель президиума Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

Утром 20 января в пермском мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже 5-этажного жилого дома, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли пять человек, включая 4-летнего ребенка, трое получили ожоги и были госпитализированы.

«В многоквартирных жилых домах размещение хостелов запрещено. Также они могут быть размещены только в нежилых помещениях. Подвальное помещение относится к нежилым, но с точки зрения санитарных и пожарных норм у меня большие сомнения, что этот хостел имел право быть там размещен. Не зря МЧС РФ поставило вопрос о выносе данного хостела из этого помещения до 20 февраля текущего года», – говорит Груздь.

Эксперт отмечает, что в действующей нормативной базе понятие хостела отсутствует, поэтому все еще непонятно, к чему они относятся: не являются гостиницами или жильем и занимают какое-то промежуточное положение между двумя этими понятиями. Груздь считает, что по требованиям к пожарной безопасности хостелы должны быть приравнены к гостиницам и местам с массовым пребыванием людей в ночное время.

«Также вызывает большие вопросы транзитное прохождение теплоцентрали, где температура воды превышает 90-100 градусов, фактически кипяток. Поэтому непонятно, как вообще можно было размещать хостел в этом месте. Рано или поздно эта авария могла случиться. Поэтому очевидно, что здесь не были соблюдены все условия безопасности», – рассказывает Груздь.

Также эксперт добавил, что инцидент говорит и о неэффективной работе надзорных органов.

Отметим, что эвакуационный выход из затопленного кипятком помещения был заблокирован. Ранее сообщалось, что мини-отель не прошел проверку и МЧС предписало закрыть его до 20 февраля. Кроме того, подобный инцидент произошел в отеле в мае 2019 года, тогда обошлось без жертв. После того затопления владельцы хостела судились с «Пермской сетевой компанией».

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Последнее: В трагедии, случившейся в пермском хостеле, виноваты как его владельцы, так и чиновники, которые должны были следить за соблюдением всех норм безопасности, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель президиума Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь. Утром 20 января в пермском мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже 5-этажного жилого дома, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли пять […]