В Казахстане сообщили о неспособности Bek Air контролировать летную годность флота

Авиакомпании Bek Air, самолет которой разбился в конце 2019 года, не могла контролировать летную годность флота, в том числе из-за отсутствия финансов для покупки запчастей, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Было установлено, что Bek Air не смогло контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Из документов также следует, что сотрудники Bek Air регулярно снимали компоненты одного самолета для установки на другое воздушное судно. В ведомстве отметили, что эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации.

«Также это свидетельствует о неспособности Bek Air получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов» – пояснили в пресс-службе.

Напомним, 27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали. Основной причиной крушения самолета названо его обледенение.

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