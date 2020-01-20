На Алтае эвакуировали 40 иностранцев из заглохшего на морозе автобуса

20.01.2020, 13:21, Разное

В Алтайском крае сотрудники службы МЧС эвакуировали 40 иностранных студентов из автобуса, который заглох на трассе на морозе. Предварительно, у транспортного средства отказал двигатель.
Инцидент произошел на трассе, автобус ехал из Улан-Батора в Казахстан, пишет ГУ МВД по региону. Поломка случилась на трассе Родино — Благовещенск, когда в салоне было 40 пассажиров. Сначала были предприняты попытки завести транспортное средство, а затем работники пожарной службы приняли решение эвакуировать людей.

Автобус отбуксировали на стоянку, а студентов определили в ближайшее общежитие в населенном пункте. Они продолжат поездку после ремонта транспорта. Сегодня в Алтайском крае, по данным синоптиков, ожидается похолодание до -18 градусов.



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