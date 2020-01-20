NASA: К Земле приблизится астероид в два раза больше Биг-Бена

Ученые NASA внимательно следят за астероидом с предполагаемым диаметром около 755 футов, по размерам небесное тело окажется в более чем два раза больше лондонского Биг-Бена. Тем не менее, астрономы считают, что он пролетит мимо Земли без последствий для людей.

Приближаясь к планете со скоростью более 61 500 миль в час околоземный объект достаточно велик, чтобы разрушить целый город в случае столкновения с Землей. Астероид был идентифицирован как «2020 AQ1». Европейское космическое агентство (ESA) прежде выявило 21 655 потенциально опасных астероидов и 109 комет. Космическое тело будет двигаться по траектории «близкого приближения», добавили эксперты.

В сентябре прошлого года два астероида подобных размеров также пролетели мимо Земли. Они были хорошо видны, и их орбиты известны, отметил офицер NASA по планетарной обороне Линдли Джонсон. Оба астероида прошли на расстоянии около 3,5 миллионов миль от поверхности, но небольшие астероиды проходят близко от Земли, добавил он.

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