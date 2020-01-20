Доллар стабилизируется к мировым валютам после скачка

По данным прошедших торгов доллар после резкой скачки стоимости в пятницу стабилизировался в цене в сравнении с другими валютами, отметили эксперты. Индекс доллара, тем не менее, не изменился и составлял утром 97,61 пункта.

Московские биржи обновили данные по стоимости доллара в сравнении с иеной. Прежде на торгах отметка остановилась на 110,14 иены, затем возросла на 4 пункта и составила уже 110,18 иены. За евро на предшествующих торгах предлагали отдать 1,1088 доллара, сегодня же цена установилась на отметке в 1,1094 доллара.

Сейчас, отмечают зарубежные эксперты, курс доллара стабилизируется, а вот в пятницу на закрытии торгов отмечался резкий скачок. Причиной повышения индекса на 0,3% стала новость минторговли США об увеличении новых домов в государстве и достижении отметки в 1,608 миллиона в сфере инвестиций. Инвесторы при этом ожидали результат только в 1,375 миллиона.

Положительные перемены, уверен специалист Oanda Джеффри Хейли, помогут доллару остаться на достигнутых позициях и стабильно держать их на мировом рынке.

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