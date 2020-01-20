Скандалы: Убийство как домашнее задание

Директор частной школы Василиса Маслова попросила расправиться с супругой своего близкого друга депутата… своих учеников!

По версии правоохранительных органов, директор частной школы Василиса Маслова организовала покушение на жену своего близкого друга — депутата Михаила Хананашвили. Есть версия, что когда-то Маслову и Хананашвили связывали более чем близкие отношения.

Потом Михаил дал Василисе отставку. Затаив обиду, она попросила выпускников своей школы Николая Фролова и Ирину Погарченко расправиться с женой парламентария Светланой Хананашвили. 9 января Фролов подкараулил женщину возле ее дома на улице Шверника и нанес множественные ножевые ранения. Пострадавшая чудом осталась жива. Спустя два дня все подозреваемые были задержаны. Их отследили по камерам видеонаблюдения: Маслова увезла Фролову и стоявшую «на стреме» Погарченко с места происшествия на своей машине.

«Василиса жалела, что ввязалась в этот проект»

Василиса Маслова — директор школы — родом из небольшого сельского поселения Междуречье (примерно 30 км от Мурманска). Здесь ее прекрасно помнят, хоть Василиса после 2010 года перебралась в Москву в поисках лучшей жизни.

Глава сельского поселения Юрий Забабурин характеризует семью как крайне интеллигентных людей:

— Их дедушка Людвиг Павлович — подполковник в отставке, преподавал ОБЖ в школе. Мама Татьяна Людвиговна — заслуженный музыкальный работник. В детстве Василиса занималась по классу фортепиано, а ее сестра Илона — на струнных инструментах.

— Почему они уехали из Междуречья?

— В перестроечные годы все пришло в упадок. Отец Василисы и Илоны работал инженером в нашем совхозе, мигом лишился работы. Сельское хозяйство в Заполярье нерентабельно. Сестра Татьяны Людвиговны жила в Мурманске в трехкомнатной квартире. Она переехала в Москву, предложив свое жилье родственникам. В Мурманске Татьяна Людвиговна устроилась музыкальным работником в детский сад. У нее высшая квалификационная категория.

— А дети?

— Дочери вскоре отправились в Москву — не смогли они найти себя в Мурманске.

— Что собой представляла Василиса в те годы?

— Настоящая русская девица, эдакая пышка.

— Как вы узнали о ситуации?

— По телевизору: около 8.00 водитель администрации увидел и узнал Василису, принес новость на хвосте. Конечно, мы были в полном недоумении, испытали легкий шок.

Солидарна с Забабуриным сотрудница детского сада из Мурманска, которая тоже хорошо знает Масловых:

— Мужчину Василиса не поделила? Странно… Вообще, Маслова была настолько загружена работой: она тащит на себе школу, это очень тяжело… Это частное заведение для деток, которые не нашли понимания у учителей обычных школ. Василиса заключила контракты с ведущими педагогами Москвы.

— Это семейный бизнес? Татьяна Людвиговна ведь трудится методистом и учителем музыки в школе дочери.

— Татьяне Людвиговне пришлось переехать в Москву на помощь Василисе, когда она увидела, что та на последнем издыхании. «Фишка» школы — индивидуальный подход и немногочисленные группы. Благодаря этому сложные дети социализируются лучше. Знаете, такая школа семейного типа. Все дети любимы педагогами. Они все как родственники там. Такое отношение не купишь у детей. Ребята стараются учиться, чтобы не огорчать покровителей.

Когда бываем проездом в Москве, иногда видимся, заезжаем в гости. Василиса жутко занята. Возилась с этими детьми, в каникулы ездила с ним в поездки. Она спит по несколько часов, тащит на себе все проверки. Тем более к частным садам особое, двойное внимание. Прокурорские выходят — Роспотребнадзор заходит. Это вечный ад. Насколько я знаю, поначалу Василиса жалела, что ввязалась в этот проект. В нашей стране это невыгодно: не заплатят за детей столько, чтобы после необходимых выплат была какая-то прибыль. Они всегда на грани балансировали.

— Как отнеслись родители воспитанников к случившемуся — не забирают детей?

— Все родители как один говорят: «Татьяна Людвиговна, мы с вами! Чем вам помочь?» Рабочий процесс для школьников создан и идет по стандартному графику. Школа не имеет отношения к этой истории. Следствие работает, я не хочу ничего комментировать, чтобы не получалось, что я кого-то выгораживаю. Но я и этого депутата не осуждаю. Мы ни от чего не застрахованы. Что сейчас имеем, то имеем.

В семейном бизнесе принимала участие и старшая сестра Василисы — Илона. Она выпускница Института культуры и искусств — кафедры музыкального образования. И помогала Масловой советами и организацией различных мероприятий.

«Думали, там живут две подружки и парень»

Школа — как одна семья, учителя и ученики — почти родственники… Начинаешь понимать, почему Маслова со своей деликатной проблемой обратилась к бывшим воспитанникам. По версии следствия, нападение на Светлану Хананашвили совершили Николай Фролов и Ирина Погарченко, выпускники той же школы. Их связывали с директором не только воспоминания о школьных годах. Хорошо знала молодых людей и сестра Василисы.

— Следствие нас не допрашивало. Хотя могу дать человеческую характеристику Николаю и Ирине: я их всех давно знаю, у нас хорошие отношения. Я с ними общалась, они учились в нашей школе. Все праздники Ира с Николаем присутствовали у нас дома.

Молодые люди (обоим по 20 лет) постоянно проживали в квартире на улице Сумская. У этой «двушки» вообще сложная судьба. Раньше там жила престарелая женщина со своим непутевым сыном. После его смерти бабушка совсем сдала и уже не могла обходиться без посторонней помощи. В этот момент и появился ее племянник, который взял на себя заботу о пожилой родственнице. А после ее кончины унаследовал жилплощадь. Именно эту квартиру два года назад он и переоформил на своего сына Николая Фролова.

У парня были непростые отношения в семье, родители после развода не особо занимались отпрыском. Последние пять лет Коля провел в пансионе при частной школе. Там мальчик приглянулся директору школы: женщине стало жаль его, и она взяла опеку над учеником. Педагог на протяжении нескольких лет была для юноши самым близким человеком. Поэтому, став полноправным хозяином квартиры на Сумской, он не задумываясь прописал Маслову к себе. Также Фролов зарегистрировал там свою одноклассницу Иру Погарченко, которой он симпатизировал. Девушка учится в Московском городском областном университете и подрабатывает репетиторством на дому. Как рассказали соседи, жильцы производили самое приятное впечатление: всегда очень приветливые, доброжелательные. Никто до сих пор не может поверить в происшедшее.

— Я вообще сначала думала, что там две подружки живут и парень, — рассказала соседка по лестничной клетке, — они так всегда непринужденно общались между собой, что совершенно не была заметна возрастная разница. Плюс к этому Василиса очень молодо выглядела.

Узнав о происшедшем, отец Ирины Погарченко — Сергей Погарченко — приехал в Москву из Ростовской области, чтобы поддержать дочь. Сергей Николаевич — советский и российский футболист, полузащитник. Сыграл более 300 матчей за футбольный клуб «Шахтер» города Шахты Ростовской области. После окончания игровой карьеры был футбольным арбитром. В настоящее время — председатель судейской инспекции управления Шахтинской городской федерации футбола. Со слов Сергея, он шокирован происшедшим и до сих пор не может поверить, как Ирина может быть причастна к этому.

— Ирина — моя единственная дочь, — рассказал Погарченко. — После развода она осталась с мамой, но мы всегда поддерживали теплые отношения. Мы часто созванивались, периодически встречались, я помогал Ире финансово. Семь лет назад бывшая супруга сообщила, что хочет отправить дочь учиться в Москву. Не знаю, чем она руководствовалась при выборе школы, но я поддержал их решение. Ира всегда хорошо училась. После окончания школы она поступила в университет и осталась подрабатывать в школе. Ирина говорила, что преподает английский язык. Дочь упоминала, что снимает комнату с однокурсниками, но про Фролова я вообще ничего не знал. Также для меня стало новостью, что у Иры настолько близкие отношения с директором школы. Она никогда ничего мне не рассказывала про эту женщину. Я до сих пор не могу поверить, что дочь причастна к такому ужасному преступлению. Она всегда была очень доброй, сочувствующей девочкой. В последний свой приезд домой рассказывала, что стала ходить в церковь по выходным…

«Маслова не ест, Фролов как в тумане»

— Мы неожиданно обнаружили Маслову в ИВС ЮЗАО во время очередной проверки, — говорит член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. — Неожиданно — потому что после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу заключенных сразу увозят в СИЗО. В ИВС оставляют тех, в отношении которых активно ведутся следственные действия. Или если велика вероятность изменения меры пресечения апелляционной инстанции. Однако по обвинению в убийстве редко когда отпускают под домашний арест или подписку. Так что, вероятно, просто удобно держать Маслову поближе к офису органа, ведущего следствие.

— Как она себя ведет?

— Сидит она в камере одна. Ведет себя спокойно, ни на что не жалуется. Единственное, она ничего не ест. Но официально голодовку пока не объявляла. Просила связаться с адвокатом, чтобы тот пришел.

— Ее подельники — тоже в этом изоляторе?

— В другой камере того же ИВС сидит 21-летний студент Николай Фролов. У него сильно ранена рука. Это ножевое ранение, фактически сквозное. Николай заявил, что сам случайно травмировался ножом. Сотрудники изолятора вызывали «скорую» (после жалоб Николая на сильные боли), и его вывозили в больницу. Сейчас ему просто ежедневно делают перевязку. Помимо него в камере еще трое арестантов. Это вообще самая населенная камера из всех (в других по 1–2 , максимум 3 человека). Как мы поняли, сотрудники специально поместили его в «большую компанию», чтобы он отвлекся от тяжелых мыслей. Психологическое состояние парня нестабильное, он жалуется, что практически ничего не помнит: «Все как в тумане».

Адвокат Ольга Матвейчук представляла интересы Василисы Масловой во время избрания меры пресечения.

— Василиса не признает свою вину. Она воспользовалась 51-й статьей Конституции — отказом от дачи показаний.

— На суде прозвучала информация, что она беременна. Это так?

— Перед судебным заседанием моя подзащитная об этом меня не проинформировала. Она была в куртке, я ничего не заметила. Впрочем, беременности не видно, если начальные сроки. Когда судья спросила, возражает ли она против ареста, — та ответила, что возражает, так как беременна. После заседания я попросила супруга Василисы предоставить эти документы, но бумаг не видела.

— Вы говорите у Василисы есть муж?

— Да. Гражданский муж, они вместе очень давно, лет 10. Он позвонил и попросил юридической помощи, когда ее задержали.

— Сколько лет Василиса была знакома с депутатом Хананашвили?

— Без комментариев (правозащитникам Маслова заявила, что не видела Михаила год. — Прим. авт.).

— Почему уголовное дело переквалифицировали на покушение на убийство?

— Могу лишь предположить, что следователь переквалифицировал дело по результатам экспертизы. Первоначально уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но эксперты заключили, что первый удар ножом был в шею… Я очень рада, что Светлана идет на поправку, так как реально переживала за ее здоровье.

«Люди еще узнают правду»

Что же получается — Василиса Маслова стала жертвой самообмана? Отношения с Михаилом если и были (многое свидетельствует в пользу этого), то в далеком прошлом. И ворошить спустя годы старые душевные обиды — мягко говоря, глупо. А уж пытаться убить человека, да еще руками вчерашних подростков, — и вовсе за гранью. Или конфликт между заказчицей и семьей жертвы глубже, чем кажется на первый взгляд?

Мы наведались в дом на улице Шверника. Соседи характеризуют семью Хананашвили только положительно. Михаил производит впечатление любящего мужа и заботливого отца. Все свободное время посвящает красавице жене и дочкам.

— Родители Михаила, Полина и Нодари, переехали в наш дом лет 15 назад, — рассказала консьерж. — Раньше они все вместе жили на третьем этаже. У Миши еще младшая сестра есть, Соня. А в квартире этажом выше жила мать Нодари. Через пару лет она умерла, и Миша после свадьбы переехал с молодой женой туда. В этой квартире у них и дети родились. В целом семья очень хорошая, дружная. Летом часто на роликах вместе катаются, в отпуск — только в полном составе. И девочки у них очень воспитанные. Мы очень переживаем из-за произошедшего со Светой — надеюсь, она быстро поправится. Около двух лет назад на нее уже было нападение: какие-то негодяи ударили ее на улице по голове. А незадолго до этого в Мишиной машине разбили стекло прямо возле подъезда. Вскоре после того нападения на Свету они обзавелись квартирой побольше и переехали туда. Правда, совсем недалеко — в соседний подъезд

Навестили мы Светлану Хананашвили в отделении торакальной хирургии НИИ им Склифосовского, куда она была переведена из реанимационного отделения. В настоящее время женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, за ней ухаживает мать-пенсионерка. Так как самой Светлане пока сложно разговаривать, нам удалось побеседовать с ее матерью. С ее слов, несмотря на тяжелые травмы, врачи дают положительные прогнозы. Родственники довольны качеством медицинского обслуживания, вниманием и заботой со стороны персонала.

— Света пока не может даже самостоятельно держать ложку, — рассказала пенсионерка, — поэтому я нахожусь с дочерью каждый день. 15 января к ней первый раз приезжал следователь, задавал некоторые вопросы по обстоятельствам произошедшего. Света отвечала ему кивками головы, так как пока не разговаривает.

Со слов женщины, она не считает, что супруг ее дочери Михаил хоть как-то виноват в произошедшем. У Масловой, правда, совсем другое мнение. «Люди еще узнают правду об этом депутате», — обмолвилась она в изоляторе. Так что, возможно, в этой криминальной истории еще стоит ждать новых разоблачений.

Сергей Борисов, Лина Корсак

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