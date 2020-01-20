В Госдуме назвали срок рассмотрения проекта о должности зампреда Совбеза

20.01.2020, 13:19, Новости дня

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя, сообщил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Исаев сказал, что в Госдуме рассчитывают не затягивать с рассмотрением данного вопроса «по понятным причинам», передает РИА «Новости».

Напомним, после отставки правительства президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева.

Позднее Медведев признался, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали и ранее.

Новым премьер-министром РФ назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу.



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