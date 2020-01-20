Новые паспорта для россиян будут делать роботы

Заграничные паспорта нового образца для россиян будут делать роботизированные системы, установленные в так называемых криптобиокабинах. Устройства уже выпустили первую партию документов, сообщает Национальная служба новостей.

Чтобы получить такой паспорт, потребуется подать заявление на портале госуслуг. После этого будет выдан особый штрихкод, который нужно отсканировать в криптобиокабине. На экране устройства появятся подсказки, следуя которым заявитель сможет снять отпечатки пальцев и сделать цветную фотографию с необходимыми пропорциями.

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