Во Львове водитель BMW без прав въехал в остановку транспорта и травмировал женщину – полиция

Во Львове водитель BMW, лишенный прав управлять транспортными средствами, въехал в остановку общественного транспорта, в ДТП пострадала женщина, сообщила 19 января пресс-служба полиции Львовской области.

«Водитель автомобиля BMW, 37-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и совершил при этом наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу», – сказано в сообщении.

В момент ДТП на остановке находилось еще около десяти человек, кроме женщины, никто не пострадал.

«Также установлено, что водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами. С тех пор полицейские четыре раза составляли на этого человека протоколы об административных правонарушениях, а именно – за управление транспортными средствами без соответствующих документов и будучи лишенным такого права», – добавили в полиции.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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