«Бавария» разгромила «Герту», «Боруссия» Д в матче с восемью голами обыграла «Аугсбург». Результаты 18-го тура чемпионата Германии

С 17-го по 19 января состоялось девять поединков 18-го ура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

17 января

«Шальке» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 2:0

Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58

18 января

«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:5

Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61

«Хоффенхайм» – «Айнтрахт» – 1:2

Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чандлер, 62

«Дюссельдорф» – «Вердер» – 0:1

Гол: Кастенмайер, 67 (автогол)

Удаление: Мойсандер, 90+5 («Вердер»)

«Кельн» – «Вольфсбург» – 3:1

Голы: Кордоба, 22, 45+2, Гектор, 62 – Штеффен, 66

«Майнц» – «Фрайбург» – 1:2

Голы: Матета, 82 – Чхан Хун, 28, Петерсен, 41

«Лейпциг» – «Унион» – 3:1

Голы: Вернер, 51, 83, Забитцер, 57 – Бультер

19 января

«Герта» – «Бавария» – 0:4

Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73, Алькантара, 76, Перишич, 84

«Падерборн» – «Байер» – 1:4

Голы: Србени, 51 – Фолланд, 11, 14, Баумгартлингер, 36, Хаверц, 75

Турнирная таблица чемпионата Германии:

Скриншот: bundesliga.com

Скриншот: bundesliga.com

Поединки следующего тура Бундеслиги пройдут с 24-го по 26 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вместо Вадима Ампелонского пресс-секретарем Роскомнадзора назначена Елена Прохорова, которая ранее работала в «Вымпелкоме» и «Русале», информирует ведомство. «20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна. На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы», – передает РИА «Новости» сообщение […]