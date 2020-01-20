«Бавария» разгромила «Герту», «Боруссия» Д в матче с восемью голами обыграла «Аугсбург». Результаты 18-го тура чемпионата Германии

С 17-го по 19 января состоялось девять поединков 18-го ура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
17 января
«Шальке» – «Боруссия» (Менхенгладбах) – 2:0
Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58
18 января
«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:5
Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61
«Хоффенхайм» – «Айнтрахт» – 1:2
Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чандлер, 62
«Дюссельдорф» – «Вердер» – 0:1
Гол: Кастенмайер, 67 (автогол)
Удаление: Мойсандер, 90+5 («Вердер»)
«Кельн» – «Вольфсбург» – 3:1
Голы: Кордоба, 22, 45+2, Гектор, 62 – Штеффен, 66
«Майнц» – «Фрайбург» – 1:2
Голы: Матета, 82 – Чхан Хун, 28, Петерсен, 41
«Лейпциг» – «Унион» – 3:1
Голы: Вернер, 51, 83, Забитцер, 57 – Бультер
19 января
«Герта» – «Бавария» – 0:4
Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73, Алькантара, 76, Перишич, 84
«Падерборн» – «Байер» – 1:4
Голы: Србени, 51 – Фолланд, 11, 14, Баумгартлингер, 36, Хаверц, 75
Турнирная таблица чемпионата Германии:
Скриншот: bundesliga.com
Скриншот: bundesliga.com
Поединки следующего тура Бундеслиги пройдут с 24-го по 26 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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