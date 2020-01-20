Генеральный прокурор Юрий Чайка покидает свой пост

Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Вместо Чайки на должность генпрокурора президент Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — сообщили в пресс-службе.



Игорь Краснов

Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск. Окончил Поморский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. С 1997 года в течение девяти лет служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В 2007 году перешел в Следственный комитет, где вступил в должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета. В 2012 году Краснов получил звание генерал-майора юстиции, а спустя пять лет — генерал-лейтенанта юстиции.

В апреле 2016 года был назначен заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. В ведомстве курирует работу главного управления по расследованию особо важных дел и главного следственного управления. Игорь Викторович расследовал ряд резонансных дел, среди которых: покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой; преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов», хищения при строительстве космодрома Восточный.

На февраль 2019 года приоритетной задачей Игорь Краснов ставил расследование по делу бывшего главы банка «Открытие» Евгения Данкевича за растрату 34 млрд рублей.

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