Автоновости: Порядок продажи «красивых» номеров определен официально

О концепции возможности выбора будущего регистрационного знака для автомобиля из категории «красивых» заговорили еще в конце осени прошлого года, а сейчас она получила подкрепление в виде проекта постановления. По большому счету, за эти месяцы ничего не изменилось.

За исключением, конечно, даты реализации проекта: предполагается, что новые правила распределения номерных знаков в автомобильном сообществе начнут действовать с 1 января 2021 года, а оставшееся время уйдет на "доработку напильником" планируемого свода правил.

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Как уточняет "КоммерсантЪ", основных идей получения материального возмещения с автомобилистов по-прежнему две: повышенная пошлина либо продажа номеров с онлайн-аукциона. Первую придется заплатить при резервировании за собой привлекательного сочетания букв и цифр: скорее всего, сделать это можно будет через сервис госуслуг, но размеры пошлин и критерии "красивости" номеров пока не определены.

Правила работы второй схемы – аукциона – планируется отдать на разработку региональным властям, причем сделать это субъекты федерации должны будут до конца 2020 года (а федеральные власти разработают требования к онлайн-площадкам, где будут проводиться торги). Кроме того, регионам хотят позволить и манипулировать по своему усмотрению ставками пошлин – скорее всего, в сторону повышения.

По данным Минэкономики, ежегодно в нашей стране выдается до 4 миллионов номерных знаков, а средняя стоимость "красивого" может составлять 300 тысяч рублей. Правда, сколько именно выдается "красивых" среди этих миллионов, неизвестно.

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