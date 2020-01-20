Россияне смирились с работой в праздники

В новогодние праздники работало больше половины граждан страны.
Почти две трети россиян (62%) заявили, что работа в выходные и праздники — это нормальное явление, показал опрос сервиса «Работа.ру», результаты которого привело «РИА Новости».
В свою очередь, 38% опрошенных сообщили об обратном. В то же время 58% заявили, что не считают работу в праздники и выходные эффективной.
Опрос показал, что в новогодние праздники работало больше половины россиян (52%). При этом только 24% сообщили, что получили двойной оклад. А 62% рассказали, что получают оплату за работу в праздники и выходные в размере обычного оклада. 14% сообщили, что берут отгул за отработанное время.
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