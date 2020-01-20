Юрий Шевелев может выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора Архангельской области

О намерениях баллотироваться прямо или косвенно заявили только двое — Игорь Орлов и Юрий Шевелев.

15 января Владимир Путин обратился посланием к Федеральному собранию. В этот же день Правительство России было отправлено в отставку. 16 января депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. В ближайшие дни будет озвучен новый состав нового кабинета министров. Уже в феврале ожидается отставка и ротация наиболее одиозных губернаторов, среди которых одним из первых, по мнению ведущих политологов страны, будет губернатор Архангельской области. Так, в частности глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал Игоря Орлова главным претендентом на отставку в 2020 году среди российских глав регионов, хотя глава области еще в конце 2019 года уже поспешил заявить, что собирается вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

По информации источников «Блокнота», свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора Архангельской области может выставить Юрий Шевелев, кандидат экономических наук, экс вице-губернатор Архангельской области (время работы в должности с 2005 по 2007-й год).

Пока обсуждаются возможные сценарии развития ситуации с предстоящими выборами, всё ближе и ближе сентябрь 2020 года. Всё злее и жестче становятся комментарии о возможных кандидатах на пост губернатора Архангельской области в региональных СМИ и социальных сетях. Всё менее объективными становятся статьи «экспертов» и комментаторов процесса предстоящих выборов. Здравая аналитика, основанная на логике, в региональных СМИ полностью отсутствует.

Попробуем восполнить этот пробел, тем более, что картина становиться всё более предельно понятной и кристально прозрачной.

Поговорим лишь о неоспоримых фактах. Всё очень просто.

Факт первый

Существует всего два варианта развития основной интриги, от принятия одного из которых, зависит всё остальное.

Вариант первый — Администрация Президента оставляет Орлова и делает на него ставку, вариант второй — Администрация Президента убирает Орлова и назначает исполняющим обязанности другого человека.

Решение должно быть принято в ближайшее время, выборы в сентябре.

Факт второй

У всех кандидатов, желающих стать губернатором, было время заявить о своих планах и проверить первую реакцию общества на свою инициативу.

Факт третий

О своих амбициях прямо или косвенно заявили только двое — Игорь Орлов и Юрий Шевелев.

Остальные потенциальные кандидаты: Епифанова, Павленко, Юрков, Вторыгина не отметились в этом направлении ничем.

Ну, нельзя же считать традиционное для депутатов и чиновников разного уровня разрезание ленточек и появление на различных мероприятиях с публикацией отчётов о них в социальных сетях, заявкой на губернаторство.

Орлов традиционно заявил, что надо доделать недоделанное и, если Москва и партия («Единая Россия») одобрят его кандидатуру, то он готов.

Шевелев выдвинул тему «общественного договора», как основы консолидации власти и общества в протестном регионе и движения вперёд.

Плюсы Орлова — его пока не сняли, несмотря на провал ситуации вокруг Шиеса, обзывание народа «шелупонью» и полное отсутствие народной поддержки. Несомненный плюс — послушность и способность выполнить любой приказ сверху, даже если он идет вразрез с мнением жителей.

Плюсы Юрия Шевелева — возраст, ум, образование, опыт управленческой работы на крупном производстве (АЦБК) и административной работе в должности заместителя губернатора по экономике и финансам, умение системно работать в команде, лидерские качества и самое главное, что он свой, местный.

Минусы Орлова:

⁃ безвозвратная потеря авторитета у населения и депутатов;

⁃ отсутствие значимых проектов в экономике (85-е место в рейтинге губернаторов);

⁃ неспособность погасить свою природную конфликтность и вступить в диалог с населением;

⁃ полный провал в социальной политике, строительстве дорог, мусорной реформе, резкое ухудшение качества жизни людей;

— невозможность наладить коммуникацию с жителями Архангельской области.

Минус Юрия Шевелева — долгое отсутствие в регионе. Хотя минусом это назвать вряд ли можно, так как это показывает отсутствие у него принадлежности к местным кланам и равноудалённость к каким-либо интересантам внутри региона.

Факт четвёртый

Очень важный. Наличие работоспособной КОМАНДЫ. Тут необходимо небольшое пояснение, все предыдущие губернаторы Архангельской области имели очень сильную команду чиновников регионального правительства.

Достаточно вспомнить Якова Попаренко, Евгения Шевчука, Елену Рубан, Сергея Ковалёва, Виталия Баско, Михаила Ситкина, Владимира Войкова, Романа Балашова, Сергея Молчанского, Алексея Верещагина, Игоря Фёдорова, Дмитрия Плетнёва, того же Юрия Шевелева у Николая Киселёва.

Можно по-разному относиться к перечисленным выше людям. Кого-то уже нет с нами, но, несомненно одно — это сильные личности, способные работать в команде, олицетворявшие ВЛАСТЬ в Архангельской области, подчас вопреки обстоятельствам двигавшие регион вперёд.

У Игоря Орлова, команды не было и нет, не сложилось. Точнее она, как бы, есть, но в ней нет личностей отстаивающих интересы архангелогородцев, да и результатов работы её простому обывателю не видно, и это при достаточно ощутимом бюджете области более 100 миллиардов рублей! Таких дотаций от Москвы в регион, как сейчас, раньше не было. А где результат?

Бесконечные перетасовки чиновников, отсутствие реальных показателей по основным направлениям жизнеобеспечения области, приглашение к сотрудничеству Сергея Ковалёва (бывшего заместителем ещё у бывшего губернатора Ефремова больше двадцати лет назад) красноречивое свидетельство провала кадровой политики Орловым.

«Свита делает Короля». Свиты нет, король голый, власть теряет авторитет и перестаёт быть властью в глазах людей.

Факт пятый

Сильные представители депутатского корпуса раньше дополняли интеллектом и независимостью сильную власть предыдущих губернаторов. Александр Иванов, Дмитрий Таскаев, Александр Корыгин, Михаил Гмырин… предлагали и принимали законы, программы развития области, не давали спуску правительству. На их выступления, на сессии Областного собрания депутатов, губернаторы обязывали ходить чиновников! А что сейчас? Ни одной заслуживающей внимания депутатской инициативы за последние годы работы областного парламента. Одни лишь склоки да обвинения в отсутствии друг у друга образования, в захвате государственной и областной собственности.

Из вышеупомянутых фактов, следует

Факт шестой

Власти в Архангельской области фактически нет. Есть лишь её фикция. А теперь о будущем.

Факт седьмой

Орлову работоспособной команды уже не создать. Никто, из способных современно мыслить людей, в неё, по вышеперечисленным причинам, не пойдёт.

К Юрию Шевелеву пойдут. Он умён, технологичен, способен предложить выходы из сложных ситуаций. Да и просто он свой, местный.

Если рассматривать будущую кандидатуру в губернаторы Архангельской области, то стоит заметить, что пришлому человеку, «варягу», будет практически невозможно погасить конфликт между региональной властью и народом, который устал от бездействия команды Орлова. При этом уровень недоверия к приезжему кандидату может только усилить эффект недоверия жителей к политической системе.

Согласно опросам, которые проводились в Архангельской области (в том числе в социальных сетях, мессенджерах и сети интернет) более 90 процентов населения области не поддерживает Орлова. И, если предвыборный сценарий будет развиваться по первому варианту, то не надо быть особо талантливым провидцем, чтобы предсказать крах действующего губернатора на выборах.

Что касается Юрия Шевелева, то он будет интересен жителям области как кандидат от любой из партий. Он местный, молодой, образованный, спортивный, с опытом работы в крупных производственных компаниях, коммерческих структурах, правительстве Архангельской области, хорошо знает регион, имеет хорошую узнаваемость и самое важное, у него отсутствует антирейтинг.

В сегодняшних условиях у него есть хорошие шансы аккумулировать протестный электорат вокруг своей кандидатуры и стать лидером предвыборной гонки.

Своими антинародными действиями Орлов уже гарантированно обеспечил достаточно высокую явку на выборах и никакие технологии её не уменьшат. Народ обозлён низким уровнем жизни в регионе и минимум 60 процентов голосов при участии Юрия Шевелева в губернаторской кампании ему обеспечено.

Если будет развиваться второй вариант и в Архангельскую область будет назначен «варяг», то выиграть ему будет трудно, так как Орлов опустил авторитет власти ниже ватерлинии.

Факт восьмой

Некоторое время назад в местных СМИ появились фамилии ведущих юристов, лучших политтехнологов, лидеров общественного мнения, молодёжи, экологов, учёных, чиновников, депутатов, бюджетников городов и районов области, встающих в команду Юрия Шевелева, и готовых отдать ему свои голоса на предстоящих выборах.

Это вызвало настоящую панику у Игоря Орлова, «пиарщики» которого видимо явно слабее новой команды Юрия Шевелева, не придумали ничего лучше, чем пытаться заткнуть рты выступающим в его поддержку архангелогородцам. И то, что его сторонников начали поливать грязью через региональные и районные СМИ, говорит о том, что авторитет и узнаваемость у Юрия Шевелева и его команды только растет. Привыкший к спокойной, системной, а не истеричной работе Шевелев только выигрывает от этого и по авторитету и доверию среди жителей области уже давно оставил Орлова далеко позади.

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