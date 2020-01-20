Ванга предсказала, а Жириновский «проболтался»: у России последний президент

Лидер ЛДПР предсказал «транзит власти» еще на выборах президента, только тогда мало кто обратил на его слова внимание.
В России дан старт большого и серьезного проекта, который многие эксперты назвали «транзитом власти». После своего ухода с поста главы правительства Дмитрий Медведев заявил, что отставка – это шаг для того, чтобы у президента была возможность принимать решения, которые необходимы для изменения Конституции. А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал старт «транзита власти» еще в марте 2018 года: тогда он уверенно заявил «Интерфаксу», что президентские выборы 2018 года могут стать последними в России.
В качестве альтернативы выборам главы государства Жириновский предложил Государственный совет, который как государственный орган должен выбирать председателя. В свою очередь, у главы Госсовета будут все права президента, отмечал лидер ЛДПР. А через шесть лет будут совсем другие выборы, и всё изменится, предсказывал Жириновский. И, судя по наметившимся тенденциям, не ошибся.
15 января в своём послании Федеральному собранию предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Речь идет об изменениях в порядок назначения главы правительства, расширении полномочий парламента (утверждение вместо согласования кандидатуры премьер-министра и министров), лишения президента прав отклонять кандидатуры, предложенные депутатами Госдумы и прочие инициативы. Некоторые эксперты увидели в предложениях российского лидера желание делегировать часть полномочий, оставаясь над «схваткой», как это сделал ушедший с поста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
К слову о предсказаниях. Известная прорицательница из Болгарии Ванга оставила большой «задел» по этой части. Сейчас ее родственники и исследователи по крупицам вспоминают, восстанавливают, проводят параллели, «расшифровывают» ее слова. Накануне по телеканалу НТВ показали фильм, в котором речь шла о словах ясновидящей о будущем мира и, в частности, России. Согласно ее предсказаниям, у России есть реальный шанс пройти через все трудности и выстоять. Также Ванга напророчила России достижение лидерства на мировой политической арене через несколько лет. Все изменения произойдут при новом лидере, утверждала прорицательница.
Судя по последним изменениям в стране и реформам, которые проводит президент Владимир Путин, Ванга имела в виду именно его – человека, который приведет к процветанию Россию. Этот лидер «перевернет» все и изменит мировые процессы, утверждала ясновидящая.
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