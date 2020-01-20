Лукашенко в «непростое время» сменил госсекретаря Совбеза Белоруссии

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков назначен государственным секретарем Совбеза республики, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем», – приводит слова Лукашенко БелТА.
«Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое», – сказал он.
«Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», – добавил глава Белоруссии.
Равков родился в 1967 году в Витебской области, окончил Минское суворовское военное училище в 1984 году и Московское высшее общевойсковое командное училище в 1988 году.
Занимал пост министра обороны Белоруссии с ноября 2014 года.
Предшественник Равкова на посту госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислав Зась был освобожден от должности 3 января.
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