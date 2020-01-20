Лукашенко в «непростое время» сменил госсекретаря Совбеза Белоруссии

20.01.2020, 13:12, Новости дня

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков назначен государственным секретарем Совбеза республики, сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем», – приводит слова Лукашенко БелТА.

«Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое», – сказал он.

«Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать – ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», – добавил глава Белоруссии.

Равков родился в 1967 году в Витебской области, окончил Минское суворовское военное училище в 1984 году и Московское высшее общевойсковое командное училище в 1988 году.

Занимал пост министра обороны Белоруссии с ноября 2014 года.

Предшественник Равкова на посту госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислав Зась был освобожден от должности 3 января.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Японская компания Subaru запустила продажи кроссовера XV 2020 модельного года в Великобритании. Указанное транспортное средство, имеющее новую гибридную трансмиссию e-Boxer, сочетает в себе 2-литровый бензиновый агрегат с непосредственным впрыском топлива, электродвигатель и литий-ионную батарею, установленную на полу багажника, что позволяет машине работать при нулевых выбросах со скоростью до 25 миль в час (40 км/ч). Стоимость […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика