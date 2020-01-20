Путин предложил замену генпрокурору Чайке

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора», – сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что нынешний глава Генпрокуратуры Юрий Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу, передает РИА «Новости».
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