Путин предложил замену генпрокурору Чайке

20.01.2020, 13:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора», – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что нынешний глава Генпрокуратуры Юрий Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу, передает РИА «Новости». 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Японская компания Subaru запустила продажи кроссовера XV 2020 модельного года в Великобритании. Указанное транспортное средство, имеющее новую гибридную трансмиссию e-Boxer, сочетает в себе 2-литровый бензиновый агрегат с непосредственным впрыском топлива, электродвигатель и литий-ионную батарею, установленную на полу багажника, что позволяет машине работать при нулевых выбросах со скоростью до 25 миль в час (40 км/ч). Стоимость […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика