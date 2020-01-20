Единственная иранская медалистка Олимпиады, которая эмигрировала из страны, хочет выступать за Германию

Иранская тхэквондистка Кимия Ализаде, которая в начале января эмигрировала из страны, хочет выступить за Германию на Олимпиаде 2020 года, сообщает Bild.
По информации немецкого издания, спортсменка перебралась из Нидерландов в Германию и сейчас находится в Гамбурге.
Ализаде – единственная женщина, которая завоевывала для Ирана награду Олимпиады. На Олимпийских играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро, спортсменка добыла бронзу в тхэквандо.
11 января иранка в своих соцсетях заявила, что эмигрирует из страны. По словам спортсменки, иранские власти ценят только медали, которые важны для «политической эксплуатации».
Олимпийский игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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