Зеленский примет участие в работе форума в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января отправится с рабочим визитом в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

«Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций», – говорится в сообщении.

22 січня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у… Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22-го по 24 января.

Во фракции партии «Слуга народа» сообщили, что в Давос поедут 23 нардепа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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