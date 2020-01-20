Осквернивший памятник Пушкину в Минске явился с повинной

Подозреваемый в осквернении памятника поэту Александру Пушкину в Минске задержан, он пришел в милицию сам и признался в содеянном, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

Ранее неизвестные раскрасили красной краской руки на памятнике Пушкину, установленном в сквере возле гостиницы «Беларусь».

«Задержан минчанин, разрисовавший в Минске памятник… В воскресенье, 19 января, в центральное РУВД столицы пришел 25-летний работающий минчанин и признался в том, что это именно он разрисовал памятник», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Там добавили, что «мотив своего поступка парень не пояснил, но рассказал о том, что спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища».

По данным пресс-службы, молодой человек ранее неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности. В настоящий момент с ним работают правоохранители, он задержан.

В понедельник белорусский оппозиционер Павел Северинец сообщил, что минская милиция задержала активиста не зарегистрированной в Белоруссии оппозиционной организации «Молодой фронт» Филиппа Шаврова по подозрению в осквернении памятника поэту Пушкину, а также в нанесении в Минске политических граффити.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что памятник жертвам холокоста повредили в Кривом Роге.





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