Киев попросил расширить миссию ОБСЕ на Украине

Украина просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расширить миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

С таким заявлением он выступил на брифинге с председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Албании Эди Рамой.

«Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии и не только продолжить, а добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была еще более эффективная чем в предыдущие годы», – приводит его слова ТАСС.

Пристайко добавил, что обсудил с главой «сложные вопросы взаимоотношений с Россией», и выразил надежду, что нынешний год станет «годом расцвета отношений с Албанией».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что главной причиной гибели мирных жителей в Донбассе являются мины.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Рабочая группа по разработке поправок в Конституцию направила президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложила определить ключевые вопросы статуса Госсовета, а также его взаимодействия с инструментами госмеханизма. «Одним из ключевых вопросов является определение роли и статуса Государственного совета. Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм… В этой связи […]