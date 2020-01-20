Киев попросил расширить миссию ОБСЕ на Украине

Украина просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расширить миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
С таким заявлением он выступил на брифинге с председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Албании Эди Рамой.
«Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии и не только продолжить, а добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была еще более эффективная чем в предыдущие годы», – приводит его слова ТАСС.
Пристайко добавил, что обсудил с главой «сложные вопросы взаимоотношений с Россией», и выразил надежду, что нынешний год станет «годом расцвета отношений с Албанией».
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что главной причиной гибели мирных жителей в Донбассе являются мины.
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