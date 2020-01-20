СК назвал обыск у Шаведдинова, после которого тот попал в армию, «не терпящим отлагательств»

Обыск в квартире сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдинова в декабре 2019 года, после которого тот был отправлен в армию, провели по уголовному делу об отмывании денежных средств. Об этом говорится в ответе Следственного комитета, который опубликовала депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

23 декабря к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин. В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

В ФБК сообщили, что оператор Yota заблокировал его мобильный номер прямо во время задержания. В пресс-службе оператора на вопрос The Insider об основаниях блокировки ничего не ответили.

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