Большинство людей в мире утратили веру в преимущества капитализма. Это следует из исследования Edelman Trust Barometer, проведенного в октябре—ноябре 2019 года, сообщает РБК.

В рамках исследования было опрошено более 34 тысяч человек в 28 странах мира. С тем, что капитализм в его нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы, оказались согласны 56% респондентов.

Особенно высокой доля пессимистов оказалась в Таиланде (75%) и Индии (74%). Кроме того, против капитализма высказались большинство жителей таких развитых стран как Франции (69%), Италии (61%), Испании (60%), Нидерландов (59%), Ирландии (57%), Германии (55%), Сингапура (54%) и Великобритании (53%). В России противников капитализма оказалось 55%. Больше пользы, чем вреда от капитализма увидели только жители Японии, там число пессимистов составило 35%.

Скептические взгляды на капитализм преобладают среди представителей всех возрастов и с любым уровнем доходов. Авторы исследования отмечают, что рост общего пессимизма сопровождается снижением доверия к основным социальным институтам — 57% участников опроса заявили, что государственные органы служат интересам «немногих».

По мнению авторов исследования, причиной снижения уровня доверия к капитализму являются рост социального неравенства и боязнь людей за свое будущее.В то, что через пять лет они сами и их семьи будут жить лучше, чем сейчас, верят лишь 47% опрошенных. При этом доля оптимистов выше всех странах, где сейчас уровень жизни низкий — Кении (90%), Индонезии (80%) и Индии (77%).

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