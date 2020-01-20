Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что всероссийское голосование по поправкам к Конституции не предусмотрено российским законодательством и похоже на «манипулятивный и пропагандистский прием, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных конкретным политическим силам решений».

В движении считают, что до проведения голосования нужно на законодательном уровне принять его «ясные и устойчивые правила». Их разработкой должно заниматься Федеральное собрание.

Единственной подходящей формой голосования является референдум, убеждены в «Голосе», а отказ от референдума «ведет к разрушению права».

Нужно обеспечить «полноценное обсуждение вынесенных на голосование вопросов», в том числе сформировав агитационные группы со своими фондами, говорится в заявлении. У этих групп должно быть достаточно времени «для распространения своего мнения среди участников голосования».

Кроме того, по мнению авторов заявления, голосование надо проводить отдельно по каждой поправке. «Голос» убежден, что голосование сразу по всему пакету поправок неприемлемо, так как оно «не позволит выявить позицию граждан по конкретным вопросам».

Ранее руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан вкратце объяснил The Insider, почему внесение поправки про международное право в действующую Конституцию невозможно.

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