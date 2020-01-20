Миллионы гребет лопатой: Пелагея скупает шикарные квартиры и дома оптом

20.01.2020, 12:51, Разное

В 2016 году, как писал «Форбс», Пелагя заработала 55 миллионов рублей. Гонорар за ее выступление на корпоративе составляет не менее 3 миллионов. За каждый из четырех сезонов артистка, как говорят, получала на Первом канале не менее 3,5 миллионов. Словом, деньги гребет лопатой.

Словом, звезда фолк-этно не бедствовала. А деньги тратила с умом – вкладывала их в элитные квадратные метры. В итоге сегодня ей в доле с мужем Иваном Телегиным принадлежит четырехэтажный загородный особняк за 75 миллионов рублей в подмосковном коттеджном поселке и участок в 20 соток

Певице принадлежат и несколько шикарных квартир в Москве. Одна «трешка» находится в элитном жилом комплексе на западе города, другая (с местом на подземной парковке) – в Центральном административном округе. Также у артистки, как выяснила «Экспресс газета» в собственности есть «однушка» в Таганском районе столицы.

Суммарная стоимость такой недвижимости может превышать 150 миллионов рублей. Но вот как исполнительница будет делить имущество с хоккеистом, развод с которым сейчас оформляется? «Они договорились обо всем. Ваня абсолютно не жадный», – цитирует маму Пелагеи Светлану Ханову «Комсомольская правда».



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