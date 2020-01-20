Столкнувшийся с полицейским авто в ЯНАО водитель оказался пьян

Водитель автомобиля, столкнувшегося в ЯНАО с машиной полицейских, в результате чего погибли двое сотрудников МВД и еще один человек, сел за руль пьяным, сообщило следственное управление СК по региону.
Авария произошла в ночь на 18 января 2020 года на трассе Сургут – Салехард, сообщается на сайте ведомства. Полицейские конвоировали задержанного, местный житель за рулем Mazda выехал к ним на встречную полосу, в результате ДТП погибли полицейские и конвоируемый.
«В ходе проведения следственных мероприятий установлено и подтверждено, что водитель Mazda находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в ведомстве.
В январе полицейские в Пермском крае смогли задержать пьяного водителя, двигавшегося за рулем автомобиля, только открыв огонь по колесам машины.
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