Учителей русскоязычных школ на Украине решили переучить

Преподавателей русскоязычных школ направят на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

В интервью агентству «Интерфакс – Украина» она рассказала, что с сентября русскоязычные школы будут переведены на обучение на украинском языке.

На вопрос о том, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией, министр сообщила, что будет «адаптационный период».

Новосад призналась, что сейчас «важнее подготовить учителей», чтобы они «подтянули свою терминологию». «Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», – подчеркнула украинский министр.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации.

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