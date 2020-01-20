Выступление Бориса Гребенщикова на Гоа прервали полицейские

Запланированный на воскресенье в индийском штате Гоа концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова был прерван полицией, сообщили организаторы мероприятия.
«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов.
Концерт должен был пройти в находящейся на побережье в штате Гоа деревне Арамболь, которая обрела большую популярность среди «туристов-дикарей». Арамболь считается одним из самых удаленных мест для отдыха в северной части Гоа.
«Обидно, что после того, как всем сказали, что «кина не будет», Борис Борисович вышел и поотвечал на вопросы и спел без микрофона. Но я, как и многие другие, разошедшиеся по домам, об этом узнали только утром», – написала в Facebook одна из свидетельниц инцидента Алина Брандукова.
Напомним, в сентябре теле- и радиоведущий Владимир Соловьев выступил с критикой в адрес музыканта Бориса Гребенщикова, предположив, что на нем сказалось «тлетворное влияние бандеровской Украины».
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